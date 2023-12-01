الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رياضة

زد 2009 يفوز على البنك الأهلي برباعية في دوري الجمهورية للناشئين

زد 2009،فيتو
زد 2009،فيتو

دوري الجمهورية للناشئين، فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 على فريق البنك الاهلي، بنتيجة أربعة أهداف دون رد خلال اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرو من بطولة دوري الجمهورية والتي أقيمت على ملعب زد.

أحرز أهداف الفوز لفريق زد كل من:
عمرو صالح (موري) "هدفين".
يوسف سيد سلامه هدف.
أحمد الخيشي هدف.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم.

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الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009:

المدير الفني  كريم أيمن
مدرب عام  احمد علي
مدرب حراس محمد إبراهيم
إداري الفريق أحمد هندي
مدرب أحمال  محمد عبدالجواد زيكا
تحليل فني  ايهاب الدجوي
دكتور عظام د/ مينا لطيف
اخصائي د/ محمود عاصم الهواري
مسؤول مهمات/ شهاب احمد

نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول

وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

 

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

 

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

 

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

 

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني

وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

 

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

 

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول

ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

 

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

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