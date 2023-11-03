زد 2009 يهزم الزمالك 3-1 في دوري الجمهورية للناشئين

دوري الجمهورية للناشئين، فاز فريق ناشئي كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 علي فريق نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الفوز لفريق زد كل من:

كراس جورج "هدفين".

خالد مختار هدف.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد، علي إجراء اتصال هاتفي بالجهاز الفني للفريق وقام بتوجيه التهنئة للاعبين علي الأداء الجيد والفوز علي فريق الزمالك، وتحقيق نتيجة إيجابية، وطلب مواصلة الفوز وتحقيق البطولة.

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الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2009



المدير الفني شادي هشام

مدرب عام أحمد علي

مدرب عمر أبوالسعود

مدرب حراس كابتن محمد ابراهيم

إداري الفريق احمد هندي

مدرب أحمال محمد عبدالجواد زيكا

تحليل فني ايهاب الدجوي

دكتور عظام د/ مينا لطيف

اخصائي د/ محمود عاصم الهواري

مسؤول مهمات/ شهاب احمد

نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول



وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني



وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.

كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما تهبط 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط الفريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول



ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.