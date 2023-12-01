الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

قطع الكهرباء غدا وتكثيف أعمال النظافة بالحسينية شرقية

شبكات الكهرباء،فيتو
شبكات الكهرباء،فيتو

قال محمد عبدالمنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية انه طبقا  للإشارة الواردة إلينا من إدارة كهرباء مركز ومدينة الحسينية والمتضمنة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت الموافق الثانى من ديسمبر 2023 من  الساعة الخامسة صباحا حتي الساعة العاشرة عشر صباح نفس اليوم وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي محول رقم 2 من محطة محولات الحسينية

  وسيتم فصل التيار الكهربائي عن بحر البقر والمناجاة الصغري والأخيوة وزراعات بحر البقر وقصاصين الشرق وقهبونة، وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة الطارئة وتأسف الشركة عن الإنقطاع الجبري الخارج عن الإرادة

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اجتماع رئيس مركز الحسينية بالشرقية مع رؤساء الوحدات المحلية

متابعة مشاكل المواطنين فى حضور نواب رئيس المركز 

كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بحضور منصور قرمد سكرتير عام المركز والمهندسة نهلة حامد رياض عفيفي نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية والمحاسب هاني الهراوي  نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية بتوجيه موظفي مجلس مدينة الحسينية بضرورة متابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 وذلك في إطار المتابعات الميدانية المستمرة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بضرورة متابعة كافة الأعمال بنطاق رئاسة مركز ومدينة الحسينية والمتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

رفع القمامة الموجودة أمام اللجان الانتخابية 

كما تم تكليف المهندس هشام أبو الليل نائب رئيس المركز شؤون المدينة والمهندس  وليد سباعي رئيس قسم الإشغالات وكافة العاملين بقسم الإشغالات برئاسة المركز  بمتابعة فتح مداخل ومخارج السوق وتكليفه ايضا والمهندس ممدوح عبدالعال والمحاسب إسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز والمهندس  هاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة أمام المدارس  أمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية وشارع ترعة سراج والواجهة وأمام بنك مصر وأمام بنك القاهرة وأمام البنك الأهلي المصري وشارع المدارس وشارع المركز وأمام المواقف وجميع القطاعات بمدينة الحسينية  لينعم أهالي الحسينية بشوارع خالية من القمامة حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.

عبد المنعم يناقش جميع مشكلات الحسينية محافظة الشرقية

الحملات تشمل باقى الوحدات المحلية 

وقال رئيس المركز والمدينة  إنه جار العمل علي هذه الحملات فى باقى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة المدينة  علي إظهارها  والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بمدينة الحسينية تيسيرًا علي المواطنين كما نبه رئيس المركزعلى  رؤساء الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز كلًا في نطاق وحدته المحلية بالمتابعة اليومية حيث قام  رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال النظافة والإشغالات والمشاريع الموجودة بنطاق الوحدات المحلية والمخابز والتعديات ومتابعة مدي جاهزية المقرات الانتخابية طبقًا لتعليمات المحاسب رئيس المركز 

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محمد عبدالمنعم رمضان ادارة كهرباء الحسينية رئيس مركز ومدينة الحسينية سيتم فصل التيار الكهربائى السبت الموافق الثانى من ديسمبر محطة محولات الحسينية من الخامسة صباحا العاشرة صباح نفس اليوم

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