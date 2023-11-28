ترتيب هدافي الدوري المصري، مابولولو وبلحاج في الصدارة قبل الجولة السابعة

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري والمغربي أحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف وذلك قبل الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري



1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف.

1- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 6 أهداف.

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف.

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف.

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف.

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف.

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف.

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف.

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف.

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف.

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة، وذلك قبل مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة السابعة



1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز



الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 4:00 عصرا - ستاد الدفاع الجوي

الأهلي ضد سموحة .. 7:00 مساء - ستاد المقاولون

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك .. 7:00 مساء - ستاد السلام

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 4:00 عصرا - ستاد الإسكندرية

طلائع الجيش ضد الجونة.. 7:00 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد المقاولون.. 7:00 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة .. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت

وعلي صعيد آخر يغيب عن الأهلى فى مباراة سموحة كلا من محمد الضاوي كريستو وكريم الدبيسو معتز محمد ومصطفى مخلوف بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

كما يغيب محمود عبد المنعم كهربا بداعى الإيقاف وكلا من كريم نيدفيد ومحمود متولي ورضا سليم وأنتوني موديست وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

قائمة الأهلى لمباراة سموحة



في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة - علي معلول- كريم فؤاد- محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- عمرو السولية- إمام عاشور- حسين الشحات- أحمد عبد القادر.

فى خط الهجوم: محمد زعلوك- صلاح محسن.