حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.



حزب الله يستأنف العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال



وفي السياق ذاته نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مناطق حدودية لبنانية مما اسفر عن سقوط شهداء ومصابين بين المدنيين.

ويأتي ذلك بعدما استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة وفشل تمديد الهدنة الإنسانية في القطاع رغم الجهود الدولية المبذولة.

وفي السياق ذاته ذكر حسن فضل الله، القيادي في حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن المستجدات في قطاع غزة ربما تؤثر على لبنان، بعد أن استأنف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة.

وأكد القيادي في حزب الله في البيان الصادر عنه: "لا يظن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الصهيوني أو أن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان".

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العدوان الإسرائيلي على غزة



ومن جانبها أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 100 شهيد وسقوط عشرات المصابين برصاص الاحتلال جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم

وفي الساعات الأولى من استئناف العدوان على غزة شن طيران الاحتلال أكثر من 200 غارة جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

وفي السياق ذاته ادعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الاسرى في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وزعم مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الاسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل



وانتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.



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