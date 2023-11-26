الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حزب الله: إسرائيل قبلت بالهدنة رغما عنها

حسن نصر الله،فيتو
حسن نصر الله،فيتو

قال نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الأحد، إنه لولا ثبات المقاومة لما حصلت عملية تبادل الأسرى.

شروط حماس والمقاومة

وأكد قاسم أن هذه العملية جاءت بشروط حماس والمقاومة، وأرغمت إسرائيل على الهدنة.
وأضاف قائلا: "المقاومة الحاضرة بأولادها وأطفالها ونسائها وكل ما تملك لا يمكن أن تهزم وستتوالى الانتصارات وعلى رأسها انتصار غزة.. نحن في زمن المقاومة والانتصارات وفي هذا الزمن لن نسمح لدول الاستكبار وإسرائيل رسم حدود ومسار حريتنا".

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الشعب الفلسطينى لا يهزم

وقال: "الشعب الفلسطيني الجبار أفشل رهان إسرائيل في انقلاب الناس على المقاومة وهذا الشعب لا يمكن أن يهزم".

وتابع: "المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء ونحن في لبنان معها إضافة إلى العراق واليمن وهذا العمل تأسيسي سينجح".

الإفراج عن محتجزين أمريكيين

وعلى الجانب الأخر توقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة المقررة الإفراج عنهم اليوم الأحد.

وأكدت الصحيفة العبرية أن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 اسما.

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غزة حماس طوفان الأقصى لبنان الهدنة تبادل الاسري

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