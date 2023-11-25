السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد هدوء 12 ساعة، جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ حزب الله ردا على إطلاق صاروخ أرض جو

قصف إسرائيلي بجنوب
قصف إسرائيلي بجنوب لبنان، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من  لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار. 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".

وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية  لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".

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 وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أن قالت السفارة الأمريكية في لبنان، أمس الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

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