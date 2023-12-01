حزب الله يحذر من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال حسن فضل الله، القيادي في حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، إن المستجدات في قطاع غزة ربما تؤثر على لبنان، بعد أن استأنف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على غزة.

وأضاف: "لا يظن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الصهيوني أو أن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان".

استشهاد 100 فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 100 شهيد وسقوط عشرات المصابين برصاص الاحتلال جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح اليوم

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وفي الساعات الأولى من استئناف العدوان علي غزة شن طيران الاحتلال أكثر من 200 غارة جوية علي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح الفلسطينية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن حركة حماس، لم توافق على إطلاق سراح المزيد من الاسرى في انتهاك لشروط الهدنة، وأن إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهدافها مع استئناف القتال.

وادعى مكتب نتنياهو في بيان أن حركة حماس لم تطلق سراح جميع الاسرى كما هو متفق عليه، كما أطلقت صواريخ على إسرائيل.

وجاء في البيان: "مع استئناف القتال، نؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب، وهي تحرير رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل أبدًا تهديدًا لسكان إسرائيل".

انتهاء الهدنة بين حماس وإسرائيل

وانتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

غارات مُكثفة على غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إنّ المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائفها على منازل المواطنين غربي مدينة غزة، فيما أفادت وزارة الداخلية في غزة بأنّ الاحتلال شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غاراتٍ جنوبي القطاع.

واستهدف الاحتلال في غاراته حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وشرقي بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة أن طائرات الاحتلال أغارت على منزلٍ في منطقة أبو اسكندر شمالي غربي مدينة غزة،واستهدفت أيضًا شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة في مدينة غزة.

وكذلك، شنّ الاحتلال غاراتٍ تستهدف منزلًا في جباليا شمالي قطاع غزة، وأيضًا استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل محيط شركة الكهرباء شمالي النصيرات.