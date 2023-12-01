محاكمات المشاهير في أسبوع.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه تعويضا لهذا السبب.. وأحمد عز يدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي؛ على خلفية اتهامه بالإساءة إلى المرأة المصرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 7 من شهر ديسمبر، للاطلاع.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت أول أمس الأربعاء اليوتيوبر هشام متولى لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري إلى المحكمة الاقتصادية لتنظر أولى جلساتها اليوم.

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ويواجه اليوتيوبر هشام متولي اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة.

أصدرت محكمة اسرة مدينة نصر، حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها

قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب الأسبق، و22 آخرين من أعضاء حملته في اتهامهم بتزوير التوكيلات الرئاسية لصالح المتهم الأول لـ 5 ديسمبر المقبل.

وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية

أجلت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 25 ديسمبر لورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعى أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، في استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم الحبس، بتخفيف العقوبة لحبس ٦ شهور بدل ٣ سنوات.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بمعاقبة زوج المتهم الأول “زوج المذيعة أميرة أبو شنب” لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهمة الثانية “ربة منزلها” بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

قضت محكمة مدني تعويضات شرق الإسكندرية، بتعويض مادي قدره ٨٠ ألف جنيه ضد حسن شاكوش وذلك خلال نظر الدعوى المقامة ضد شاكوش، بتهمة إتلاف موتوسيكل بحري جيت سكي، في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

وتقدم المهندس إسلام عز العرب ببلاغ ضد حسن شاكوش، في وقت سابق، يتهمه بإتلاف موتوسيكل بحري -جيت سكي- في منطقة مارينا، أثناء استخدامه لجلسة تصوير.

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، البلوجر هبة السيد صاحبة قناة أم زياد، بتهمة الإتجار في البشر واستغلال أطفالها لتحقيق أرباح من قناة اليوتيوب بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها.