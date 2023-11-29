الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

تأجيل معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها

نسرين طافش، فيتو
نسرين طافش، فيتو

 أجلت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 لجلسة 25 ديسمبر لورود تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
 
 وشهدت الجلسة الماضية استكتاب الفنانة نسرين طافش بمصلحة الطب الشرعى أمام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فنى بالاستكتاب والعرض على المحكمة.


وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

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النيابة العامة جنوب الجيزة الابتدائية جنح أكتوبر معارضة الفنانة نسرين طافش اكتوبر الطب الشرعي

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