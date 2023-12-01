المصري في مهمة صعبة أمام إنبي بالدوري الممتاز

الدوري المصري، يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره إنبي في الرابعة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز

مباراة المصري وإنبي

من المنتظر أن تشهد مباراة المصري بقيادة علي ماهر وإنبي بقيادة تامر مصطفي إثارة وقوة في ظل رغبة الفريقين تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

ترتيب المصري وإنبي بالدوري





يحتل فريق المصري المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وحسر مثلهم ولم يتعادل أي مباراة وسجل لاعبيه 7 أهداف واستقبلت شباكه 12 هدفًا.

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ويحتل المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مباريات حيث فاز في 3 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة، وسجل لاعبيه 6 أهاف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

استعدادات المصري لعقد الجمعية العمومية العادية

أتمت إدارة النادي المصري كافة الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي والمقرر إقامتها السبت المقبل الموافق الثاني من ديسمبر بمقر ( فرع الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء.

وتحدد جدول أعمال الجمعية العمومية للمصري البورسعيدي على النحو التالي:

البند الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد في 2022/8/29.

البند الثاني: النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

البند الثالث: اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 2023/6/30 ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة والتي تنتهي في 2024/6/30.

البند الرابع: تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

البند الخامس : النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء في الموعد القانوني طبقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

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وحدد النادي المصري عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين بالاجتماع المقرر إقامته يوم السبت القادم، ويقام الاجتماع العادي للجمعية العمومية يوم السبت ٢ ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساء.

الجمعية العمومية للنادي المصري

وجاء ذلك بعد اعتماد إجراءات الجمعية العمومية وغلق باب تجديد العضوية قبل موعد الانعقاد بحد أقصى ١٥ يومًا.

وعدد من لهم حق الحضور ٦٥٨٠ عضوًا ويكتمل النصاب القانوني بحضور ١٠٠٠ عضو ومن لهم حق الحضور، المسدد للعضوية في عام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣.

وتم فصل عضوية ما يقرب من ٩٠٠ عضو بسبب عدم السداد لخمسة أعوام على التوالي

تأجيل مباراة المصري وفيوتشر بالدوري المصري

وقررت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مواجهة فيوتشر والمصري البورسعيدي بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري، والتي كان مقرر لها يوم ٧ ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد موعد جديد للمباراة لاحقًا.

جاء تأجيل مواجهة المصري ومودرن فيوتشر بسبب ارتباط فيوتشر بالمشاركة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.