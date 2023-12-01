الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بلدية المحلة والداخلية في الشوط الأول

بلدية المحلة، فيتو
بلدية المحلة، فيتو

الدوري المصري، تعادل فريق بلدية المحلة مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الداخلية وبلدية المحلة

لم يشهد الشوط الأول من مباراة الداخلية وبلدية المحلة إثارة كبيرة ولا فرصا محققة للتسجيل.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى الزنفلي وأحمد حسين حراس مرمى الداخلية وبلدية المحلة.

تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة 

وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمود الزنقلي 

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير 

Advertisements

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز 

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

تشكيل بلدية المحلة أمام الداخلية 

 وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الداخلية في الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن  - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا - محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة.

 

القناة الناقلة لمباراة إنبي ضد المصري

 تنقل مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة 

محمود ناصف  حكما للساحة ويعاونه كلا من  حسن رمضان مساعد اول وكريم السعيد مساعد ثاني  والسيد منير حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مباراة بلدية المحلة والداخلية الدوري المصري بلدية المحلة الداخلية المحلة والداخلية مباراة الداخلية وبلدية المحلة

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك في مران اليوم

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك يحسم حقيقة وصول عرض من الشباب لضم زيزو

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

الزمالك وسوار الغيني، موعد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال

عمر مرموش يتألق مع فرانكفورت الألماني ويحرز 11 هدفا في 20 مباراة

الزمالك يدرس استمرار معتمد جمال في الجهاز الفني الأجنبي الجديد

مباريات نارية تنتظر الزمالك في شهر ديسمبر

الأكثر قراءة

أول تعليق من محمد عبدالمنعم بعد إصابته في مران الأهلي

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

رسالة غاضبة من أبو تريكة بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

النائب العام الأسبق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية أثناء تواجده بأبو ظبى

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الـ 50

هل يمكن تحويل مبالغ لأشخاص بالخارج من مصر بالجنيه واستلامها بعملة الدولة الأخرى؟

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

سفير مصر برومانيا لـ فيتو: حركة الناخبين متوسطة وتلقينا اتصالات من خارج العاصمة للمشاركة بالانتخابات (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

مستشفى الزقازيق العام ينجح في إجراء جراحة دقيقة

معجزة في أوغندا، عمرها 70 عاما وتنجب توأما

الصين تقرر حرمان أوروبا وأمريكا من مشاهدة الباندا

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 1-12-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وظائف الكهرباء، الشروط الكاملة وطريقة التقديم

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواصفات بدل الرقص الشرقي وفقا للقانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الزيتون في المنام وعلاقته بالرزق الكثير وتحسن الأحوال

تفسير حلم عطاء الميت في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل يجوز التلفظ بالنية قبل العبادات، أستاذ فقه يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية