الدوري المصري، تعادل سلبي بين بلدية المحلة والداخلية في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريق بلدية المحلة مع نظيره الداخلية بنتيجة 0-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الداخلية وبلدية المحلة

لم يشهد الشوط الأول من مباراة الداخلية وبلدية المحلة إثارة كبيرة ولا فرصا محققة للتسجيل.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى الزنفلي وأحمد حسين حراس مرمى الداخلية وبلدية المحلة.

تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة

وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

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خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

تشكيل بلدية المحلة أمام الداخلية

وكان أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الداخلية في الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا - محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة.

القناة الناقلة لمباراة إنبي ضد المصري

تنقل مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أعلنت حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة

محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كلا من حسن رمضان مساعد اول وكريم السعيد مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد.