الدوري المصري، هيثم شعبان يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة بلدية المحلة

الدوري المصري، أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بلدية المحلة قليل على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الداخلية أمام بلدية المحلة

وجاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنقلي

خط الدفاع: كريم يحيى - أحمد عماد - محمد عطوة - إيهاب سمير

خط الوسط: ألان كامبادي - محمد شداد - محمود حسونة - محمود عبد العزيز

خط الهجوم: أحمد سيد غريب - مهاب ياسر

Advertisements

تشكيل بلدية المحلة أمام الداخلية

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة الداخلية في الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن - ماجد هاني - إسلام- مرزوق - محمد أميسي - وزضم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - عبد الرحمن اللاهوني - عبد الناصر دي ماريا - محمد أشرف- محمد أمو - فيبو حكيم - عبد الرحمن سمانة.

Advertisements

ويستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة نظيره الداخلية اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة إنبي ضد المصري

ومن المقرر أن تنقل مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة ويليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة (لديه مباراة مؤجلة) وذلك قبل مباريات اليوم الجمعة.

ويلتقي اليوم الجمعة، إنبي مع المصري البورسعيدي، والداخلية مع بلدية المحلة، والبنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- زد اف سي 13 نقطة

4- مودرن فيوتشر 12 نقطة

5- الاتحاد السكندري 12 نقطة

6- الزمالك 11 نقطة

7- طلائع الجيش 11 نقطة

8- الجونة 10 نقاط

9- إنبي 10 نقاط

10- سموحة 9 نقاط

11- المصري 9 نقاط

12- بلدية المحلة 8 نقاط

13- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

14- فاركو 5 نقاط

15- الإسماعيلي 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- البنك الأهلي 3 نقاط

18- المقاولون العرب 3 نقاط

Advertisements

جدول ترتيب الدوري المصري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حكام مباراة الداخلية ضد بلدية المحلة

محمود ناصف حكما للساحة ويعاونه كلا من حسن رمضان مساعد اول وكريم السعيد مساعد ثاني والسيد منير حكما رابعا ومحمد علاء هاشم حكم فيديو ووليد عبدالرازق حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة إنبي ضد المصري

أحمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من احمد الفار مساعد أول وأحمد عادل عبد الفتاح مساعد ثاني ومحمد العتباني حكما رابعا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وعمرو العطار حكم فيديو مساعد.

حكام مباراة البنك الأهلي ضد سيراميكا

محمد سلامة "ميدو" حكما للساحة ويعاونه كلا من إبراهيم السوداني مساعد أول وأحمد عادل عبدالمنعم مساعد ثاني ومصطفى عثمان حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وأحمد ناجي حكم فيديو مساعد.

وعاد قطار الدوري المصري الممتاز للدوران مرة أخري الثلاثاء، بعد فترة توقف بسبب الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وانطلقت مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري بمواجهة بيراميدز ضد الاسماعيلي في الرابعة والأهلي مع سموحة.

مواعيد الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز

الثلاثاء 28 نوفمبر

بيراميدز ضد الإسماعيلي.. 2-1 (انتهت)

الأهلي ضد سموحة.. 0-0 (انتهت)

الأربعاء 29 نوفمبر

فيوتشر ضد الزمالك.. 0-2 (انتهت)

الخميس 30 نوفمبر

الاتحاد ضد زد.. 0-0 (انتهت)

طلائع الجيش ضد الجونة.. 1-1 ( انتهت)

فاركو ضد المقاولون.. 1-1 (انتهت)

الجمعة 1 ديسمبر

الداخلية ضد بلدية المحلة.. 4:00 عصرا - ستاد السلام

إنبي ضد المصري … 4:00 عصرا - ستاد الجيش ببرج العرب

البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. 7:00 مساء - ستاد بتروسبورت