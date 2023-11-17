الجمعة 17 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوات توعوية للمرأة بوحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية

ندوات توعوية للمرأة
ندوات توعوية للمرأة بوحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، فيتو

ثمن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجهودات وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة لتنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة، فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف مشيرا إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

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دور المبادرات الرئاسية فى التوعية 

وأكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوة بعنوان ( دور المبادرات الرئاسية والخدمات الصحية في التوعية والوقاية من الأمراض) تناولت أهمية المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وسرطان الثدى والأنيميا، كما تم خلال الندوة التنبيه بخطورة الاستخدام المفرط للمسكنات والمضادات الحيوية بدون اشراف طبى فضلًا عن  تشجيع الحاضرين على التبرع بالدم فى الأماكن المخصصة  لذلك.

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التنسيق بين الادارات الصحية ومجالس المدن 

وان ذلك يتم ذلك بالتنسيق بين  الإدارة الصحية بمركز فاقوس ووحدة حماية الطفل ووحدة السكان بالمركز، وتم عقد الندوة بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح نظمت ندوة تثقيفية بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بـعنوان ( السحابة السوداء وأثرها السلبي على التغيرات المناخية) تناولت شرح الأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية على البيئة وصحة الإنسان وذلك بداخل المركز   بحضور العاملين بالمركز والوحدات المحلية.

تنظيم ندوتين إحداهما بعنوان المشروعات متناهية الصغر 

كانت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام قد أكدت فى وقت سابق  أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم ندوتين، الأولى  بعنوان (المشروعات متناهية الصغر)  تناولت شرح فكرة مبسطة عن المشروعات المتناهية الصغر وأمثلة حية لمشروعات تم تمويلها من الصندوق وشروط الحصول علي قروض صندوق التنمية المحلية وذلك لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا وخاصة المعيلات منهن، والندوة الثانية بعنوان "الهجرة والمواطنة وحب الوطن " وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية،

ندوتين بمقر مكتبة مصر بفاقوس 

وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس. وأضافت زاهر ان وحدة تكافؤ الفرص بمدينة صان الحجر قامت بتنظيم حملة طرق الأبواب للحد من ظاهرة  ختان الإناث والعنف ضد المرأة بمدينة صان الحجر بالتعاون مع الإدارة الصحية.

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تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 

جاء ذلك في إطار توجيهات  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديًا  ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.   

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالشرقية تنظيم الندوات الموجهة للمرأة والفتاه مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئبس الجمهورية محافظة الشرقية

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