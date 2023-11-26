محافظ الشرقية يبحث الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية

عقد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لبحث ومناقشة الإستعدادات اللازمة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، واللواء عبد العزيز الصيرفي مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية

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حضور الانتخابات الرئاسية واعضاء غرفة العمليات

كما حضر المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، ومساعد قائد الفرقة السادسة المدرعة، والمستشار العسكري للمحافظة، وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والمصالح الحكومية ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

اهمية الاستراك في الانتخابات الرئاسية

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

عدد الناخبين أربعة ملايين و700 ألف ناخب

وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية قائلًا أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الإنتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

تكليف رؤساء المراكز والمدن والمديريات بالتواجد

وخلال الإجتماع كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات الإلتزام بتنفيذ التعليمات التالية بدقه التنسيق مع الأجهزة المعنية لمعاينه المقار الإنتخابية والتأكد من جاهزيتها لإستقبال العملية الإنتخابية.مع فحص سلامة مداخل وأسوار المراكز الإنتخابية وان تتوافر بها إشتراطات الوقاية من الحريق وضرورة وجود حرم آمن ( مساحه لا تقل عن 200 متر) حول المراكز الانتخابية ليتيح التأمين الكامل.وتوفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت القوات المشاركة في عمليه الانتخابات (الجيش _ الشرطة) والتأكد من سلامه باب المقر ومتانته والنوافذ مزوده بمصبات حديديه لتأمين صناديق الاقتراع.

توفير اماكن مناسبة لمبيت القضلة والمشرفين

فضلا عن توفير أماكن لائقة ومناسبه لمبيت السادة القضاة والمشرفين على العملية الإنتخابية والتأكيد على وجود مسؤول عن المقر مدير المنشأة أو من ينوب عنه مع اهمية قيام مديريه التموين بتوفير الخبز وكافه السلع اللازمة لقوات التامين اثناء فتره الانتخابات ونظافة المقر الإنتخابي من الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهة الموجود بها المقروإزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية مع ضرورة توفير مولدات كهرباء بديله لاستخدامها في حاله انقطاع التيار الكهربي وتوفير تندات وكراسي لراحة الناخبين وقت الانتظاروتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وان يكون المقر مزود بخط تليفون ارضي وبحاله جيده ويعمل

استخدام حجرات محكمة الغلق

بالاضافة الى جاهزية المقار الإنتخابية بدورات مياه صالحه للاستخدام.حجرات محكمه لوضع صناديق الاقتراع بها ليلا ويفضل غرفه مناهل المعرفة.والمعاونة الكاملة للقوات المسلحة والشرطة لتأمين المقار الانتخابية وذلك وتوفير عدد 50 شيكارة رمل وزن شيكارة لا يقل عن 50 كيلو جرام امام المقر ويتم توزيعها يمين وشمال باب المقر بالاضافة الى توفير سيارة حماية مدنيه وسيارة اسعاف بجوار كل مقر استعدادا لأي أحداث طارئه.

ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع لإختيار من يمثلهم كرئيسًا للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة

كما نوه المحافظ إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة وحي لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الــ 24 ساعة وذلك خلال أيام الانتخابات لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت وفي نهاية الاجتماع طالب محافظ الشرقية المواطنين من أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت النزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية لإختيار رئيس الجمهورية لإرسال رسالة للجميع أن الشرقية ستكون من أولى المحافظات في نسب التصويت.

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