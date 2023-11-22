خبير استراتيجي: مخطط تهجير أهل غزة يصطدم بالموقف المصري الأردني

المخطط الإسرائيلى، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المخطط الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين انكشف منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان على غزة، وهذا المخطط يأتي ضمن المخططات الصهيونية التي ترفضها مصر بشكل قاطع لأنها تعمل على تصفية القضية الفلسطينية.

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المخطط الصهيونى

وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أنه لا بديل عن حل الدولتين بشكل عادل وشامل بحيث يضمن هذا الحل دولة فلسطينية ذات سيادة.

وواصل حديثه قائلا: يشير التحرك العسكري الإسرائيلي إلى أن المخطط الإسرائيلي بات يركز على زحزحة الفلسطينيين إلى الجنوب، وفرض استراتيجية الأمر الواقع بادخالهم بالقوة الجبرية إلى داخل مصر.

وتابع: يمكن الإشارة إلى أن المشروعات المطروحة الراهنة تختلف بالفعل عن خطط سابقة وأشهرها خطة الجنرال غيورا إيلاند الشاملة، والتي تعد أهم خطط التوطين للفلسطينيين، وتلاها خطة الجنرال عوزي آراد ثم خطة الجنرال الأكاديمي يهوشع بن آرييه، ثم تتالت الخطط التي طرحت منذ سنوات، وكان التركيز بالأساس على إقامة دولة فلسطينية بامتداد العريش وغزة، مع إعطاء مساحات مشابهة لمصر في صحراء النقب، وعرفت معظم هذه الخطط بخطط تبادل أو تقاسم أراضي ما يؤكد أن مضمون المخططات كان واحدًا على رغم كل التفاصيل التي جرى طرحها إسرائيليًا.

وقال: الحديث الإسرائيلي يتم في سياق من الخطاب المقترح على دول الجوار مثل مصر بل وامتد إلى الأردن عبر فتح ممر من غزة إلى الضفة وإدخال الفلسطينيين إلى الضفة، ومنها إلى الأردن، أو أي دولة تدخل في هذا السياق السياسي، وبالتالي لم يعد الأمر مقتصرًا على مصر أو الأردن أو دول جوار أخرى ومنها لبنان وسوريا والعراق.

رفض مصري صارم لتهجير الفلسطينيين

وأضاف: مع الرفض المصري التام لمثل هذه المشروعات وانتقال هذا الموقف في دوائر المحددة في الاتصالات العربية المصرية، ومنذ قمة السلام في مصر إلى لقاءات عقدتها الدولة المصرية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي سلسلة الاجتماعات الدولية وداخل مجلس الأمن وفي القمة العربية - الإسلامية، وغيرها تغير الخطاب السياسي الإسرائيلي تدريجًا في اتجاه البحث عن البديل في مواجهة الرفض المصري على رغم استمرار تل أبيب في التحريض، وتبني استراتيجية مواجهة من خلال الدفع بالفلسطينيين إلى الجنوب مع البدء في امتداد العمليات إلى منطقة خان يونس ما يؤكد أن المخطط الإسرائيلي بترحيل الفلسطينيين يمضي في إطاره.

وقال: لم تتراجع تل أبيب عن تلك الاستراتيجية رغم الموقف الرسمي المصري والعربي والفلسطيني الرافض لتهجير أهالي غزة.

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