الجمعة 01 ديسمبر 2023
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العاصمة الإدارية تحتضن المقر الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف

العاصمة الإدارية،
العاصمة الإدارية، فيتو

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ووزارة الشباب والرياضة مذكرة تفاهم  تقضي بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة بمساحة في حدود 22 فدانًا، كما نصت المذكرة على تعيين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لبناء مقر الاتحاد الجديد طبقًا لمواصفات ومتطلبات الاتحاد على أن يتم تسليم الأرض بنهاية شهر مارس 2024 وتستغرق عملية الإنشاء ثلاث سنوات. 

ونصت مذكرة التفاهم أيضًا على أن يتم تخصيص الأرض مقابل أن تحصل الشركة على أرض ومنشآت المقر الحالي للاتحاد وذلك بعد انتهاء أعمال الإنشاءات مع تعيين خبير مثمن لتحديد قيمة أرض ومباني الاتحاد الحالية وعمل المقاصة اللازمة بناء على تكلفة الأرض والإنشاءات للمقر الجديد حفاظًا على حقوق الطرفين.

من جانبه، صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قائلًا: "أشكر رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، مشيدا بانتقال مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى العاصمة الإدارية الجديدة".

وصرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "فخور بتواجد المقر الجديد للاتحاد وسنقدم كل الدعم للمبنى ليليق بمكانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وحتى يكون مبنًى حديثًا ومستدامًا ونعد الجميع بسرعة إنهاء أعمال الإنشاء على أحدث طراز كما أتقدم بالشكر لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على ما بذلوه من جهد".

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وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "أتقدم بالشكر للدولة المصرية على دعمها واهتمامها بانتقال وإنشاء المقر الجديد الذي يستحق أن يتواجد في العاصمة الإدارية الجديدة وأن اليوم هو حدث هام في تاريخ الاتحاد وأود أن أنوه إلى أن كرة القدم المصرية هي مصدر سعادة لكل الشعب المصري".

وأكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة على مساحة 1800 فدان.

وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الصناعة للمشاركة بالمدينة الصناعية.

وأشار إلى تحقيق 120 مليون دولار حصيلة دولارية لبيع الأراضي بالدولار حققتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وهى تمثل قيمة 10% من قيمة الأراضي.

وأكد على طرح جديد للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة بالسوق وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

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