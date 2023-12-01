وزير الإسكان يتابع تنفيذ 5256 وحدة سكنية بمبادرة سكن كل المصريين في حدائق أكتوبر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، الموقف التنفيذي لـ ٥٢٥٦ وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر، والجاري تنفيذها ضمن وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين " محور متوسطي الدخل " بالمدينة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يتكون من عدد ٢١٩ عمارة، وتتنوع مساحات الوحدات بين (١٠٠ - ١١٠ - ١٢٠ م٢)، موجهًا بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات والخدمات بالمشروع بالجودة والمواصفات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس محمد مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز، سير العمل بمشروع سكن كل المصريين - محور متوسطي الدخل بالمدينة، ضمن الجولات الدورية، لمتابعة الأعمال الجارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية بالوحدات، والواجهات الخارجية بالعمارات، بجانب أعمال تنسيق الموقع، والأعمال الإنشائية وأعمال البناء بعددٍ من العمارات الأخرى.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر، جنوب طريق الواحات، ومشروع سكن مصر بمنطقة " الداون تاون ".

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع معدلات التنفيذ، كما أشاد بجودة أعمال التشطيبات بنماذجها المختلفة.

ونوه رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن أنه تم البدء في تنفيذ الخدمات المختلفة بالمشروع والتي تشمل (مدارس - حضانات - أسواق تجارية – ملاعب -..)، وذلك ليتم الانتهاء من المشروع بشكل متكامل، وتسليم المستفيدين.

وعلى صعيد آخر، قال المهندس محمد مصطفى، إنه تم تسليم ٢ حضانة بمشروع ٢٦٢ عمارة إسكان اجتماعي جنوب منطقة إبني بيتك 7، وكذا الحضانة الكائنة بمنطقة ٣٩٠ فدانا، لوزارة التضامن الاجتماعي للتشغيل، وذلك بحضور لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة المهندس محمد فوزي.

وأكد " مصطفى " أنه سوف يتم استكمال تسليم باقي الحضانات والمشروعات الخدمية بباقي مناطق مشروعات الإسكان المختلفة خلال الفترة القادمة، لتشغيلها وتلبية احتياجات المواطنين.

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة على مساحة 1800 فدان.

وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الصناعة للمشاركة بالمدينة الصناعية.

وأشار إلى تحقيق 120 مليون دولار حصيلة دولارية لبيع الأراضي بالدولار حققتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وهى تمثل قيمة 10% من قيمة الأراضى.

وأكد على طرح جديد للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة بالسوق وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

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أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على تحصيل قيمة إيجارية تصل لـ4 مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير مقار الوزارات بالحي الحكومي، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 % سنويا.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر صحفي بمقر شركة العاصمة الإدارية، إلى رفع أسعار الأراضي بنسبة تصل لـ10% وذلك بما يتناسب مع حجم التطوير والاعمار الذى تشهده العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الأولى.

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.