العاصمة الإدارية تشارك في المؤتمر السعودي المصري للتطوير العقاري

شارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية.

ويضم المؤتمر عددًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية ودول من أنحاء العالم. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وتعزيز العلاقات بين الدولتين.

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وفي هذا السياق، أشاد المهندس خالد عباس بالعلاقات المصرية السعودية والتعاون في شتى المجالات بين البلدين، مؤكدًا أن مشاركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في المؤتمر تأتي في إطار إستراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق العربية والعالمية.

وأكد المهندس عباس: "أن مشروع العاصمة الإدارية هو "حلم تحقق"، حيث يمثل مدينة مستدامة وذكية متكاملة تحقق جودة حياة متميزة للمقيمين والزائرين على إجمالي مساحة تصل إلى 230 ألف فدان؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 40 ألف فدان".

العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تطبق مفهوم المباني الخضراء وتعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة ونظام ذكي لإعادة تدوير المخلفات والتخلص الآمن منها، إلى جانب نظام حكومي إلكتروني للحد من النفايات وتوجد بها أيضًا محطة ضخمة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وفوق كل هذا يضم المشروع النهر الأخضر الذي يعد رئة العاصمة".

وصرح المهندس عباس، أن شركة العاصمة الإدارية ACUD توفر تسهيلات وحوافز استثمارية جذابة للمستثمرين من بينها الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وخدمات الدعم الفني، وتوفر للمقيمين والزوار والمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال توفير كافة الموارد والخدمات الأساسية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والخدمات الحكومية والمرافق الترفيهية والتجارية كجزءٍ لا يتجزأ من سياسة الاستدامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه بمنح آفاق أوسع لرجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة".

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "إنه جارٍ حاليًا الانتهاء من تخطيط المنطقة الصناعية على مساخة 1,800 فدان على طريق السخنة، إلى جانب إنشاء مراكز بيانات ضخمة والتخطيط للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للمدينة استعدادًا لطرح المرحلة الثانية".

وخلال مشاركته في المؤتمر السعودي المصري العقاري، عقد المهندس خالد عباس مجموعة من اللقاءات الثنائية مع المستثمرين السعوديين والدوليين، بهدف الوقوف على آخر خطط وإنجازات وتطورات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجًا عالميًا للتنمية العمرانية المستدامة والذكية، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات هامة الأولى تحت عنوان: الشراكة.. طريق المستقبل لمطوري مصر والسعودية، وناقشت التجارب الناجحة للشراكة بين المطورين المصريين والسعوديين، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة بين مطوري مصر والمملكة، أما الجلسة الثانية فتناولت “العقار في خطط التنمية.. 2030 رابط مشترك”، وتناقش تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية برؤية وخطة 2030 بمصر والسعودية، والتحديات التي تقف أمام مستهدفات التصدير العقاري بالبلدين، وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “العقار.. فرص واعدة” والتي تضمنت مستقبل الاستثمار بالعاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات إليها، والحوافز الحكومية الجديدة للتطوير العقاري، والعائد على الاستثمار بالعقار المصري.