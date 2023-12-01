الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

إجراءات وزارة الصحة لتسهيل التصويت في الانتخابات الرئاسية لذوي الهمم

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فيتو

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة التعاون مع ذوي الهمم لتيسير عملية اقتراع ذوي الهمم من خلال توفير كراسي متحركة داخل اللجان الانتخابية في الانتخابات الرئاسية.

 

خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

 

وكان عبد الغفار، قد عقد اجتماعًا، لمناقشة خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية والتي ستعقد خلال أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، إعداد خطة قومية للتأمين الطبي لفعاليات الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها داخل جمهورية مصر العربية، على مدار 3 أيام في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، وبدء عمل غرفة التحكم بوزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية لمتابعة إجراءات التأمين الطبي.

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رفع درجة الاستعداد والجاهزية خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خطة التأمين الطبي تقود على رفع درجة الاستعداد والجاهزية، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية، التي تشهد كثافات وتجمعات للمواطنين على الطرق، وأمام وداخل اللجان الانتخابية، في الأماكن التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، مما يتطلب التخطيط والاستعداد لأي طارئ.

 

وأضاف «عبد الغفار» أن الخطة تتضمن الدفع بـ 1699 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، إلى جانب 11 لانش إسعاف نهرية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن مرحلة الإعداد لتطبيق الخطة القومية لتأمين الانتخابات الرئاسية، تضمنت حصر إمكانيات مستشفيات الإحالة الأولية والتخصصية، وربطها بغرفة الأزمات المركزية في ديوان وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة المشروع القومي للرعايات الحضانات مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحيث يتم تحويل أي حالات مرضية بواسطة الإسعاف لأقرب نقطة طبية وفقا لنوع ودرجة الإصابة، بما يضمن سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

وتابع «عبد الغفار» أن الخطة تتضمن التأكيد على المديريات والجهات بزيادة الأطقم الطبية في الأقسام الحرجة والأطقم المعاونة، وتفعيل خدمات الطوارئ، للعمل على مدار الـ 24 ساعة مع تخصيص أرقام هواتف لسرعة التواصل بين غرفة طوارئ بالمديرية، وجميع المستشفيات والوحدات، وأرقام خدمات طوارئ الوزارة 137، 16474.

توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ 

 

وأكد «عبد الغفار» أن الخطة تضمنت التأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ والمتابعة على مدار الساعة مع مراجعة أرصدة مخازن الأزمات والكوارث بكل محافظة، وتوفير أرقام للتواصل مع مسئولي الإمداد والتموين وغرفة المستلزمات عند الحاجة، إلى جانب تأمين احتياطي من أكياس الدم ومشتقاته، وذلك بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم وغرفة النداء الآلي مع تواجد منسق من إدارة بنوك الدم في غرفة (137) على مدار الساعة، وكذلك التأكيد على مراجعة مخزون الأكسجين، وموقف المولدات وأرصدة السولار، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزراة الصحة.

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الانتخابات الرئاسية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة التأمين الطبى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان خطة التأمين الطبي خالد عبدالغفار وزير الصحة

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