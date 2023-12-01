الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

الرعاية الصحية: وحدة الدعم المعنوي تهدف لتوفير خدمات اجتماعية ومزايا للعاملين لبيئة عمل مرضية

هيئة الرعاية الصحية،
هيئة الرعاية الصحية، فيتو

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان بإتاحة سبل تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين إيمانًا بأن أساس أي نظام رعاية صحية ناجح هو القوى البشرية للوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين من خلال توفير كافة الخدمات

أبرزت هيئة الرعاية الصحية، محاور عمل وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، والتي ترتكز على تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين من خلال توفير كافة الخدمات والسبل التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين، بما يسهم في الوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويعتبر دور منظومة الدعم المعنوي له أهمية بالغة سواء آلية تقديم الخدمات الاجتماعية أو استراتيجية التواصل مع العاملين في تعزيز إيجابية بيئة العمل ونجاحه.

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وأشارت الهيئة، يرتكز عمل الوحدة على عدة محاور يأتي في مقدمتها، تبني استراتيجية للتواصل مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم لتطوير بيئة العمل وكذلك الرصد والتوجيه الاستباقي للتحديات والمعوقات التي قد تواجه مقدمي الخدمة، وكذلك الاستقبال والتفاعل السريع مع شكاوى العاملين، وذلك من خلال عدة أدوات كالاستبيانات الدورية لقياس الرأي حول مدى رضاء العاملين عن بيئة العمل، وأنظمة العمل، وخدمات التغذية والسكن والإقامة، ورفع تقارير دورية بها، مما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة نحو الوصول إلى أعلى معدلات الرضا الوظيفي عند العاملين.

أما المحور الثاني فيتلخص في دمج العاملين وأسرهم في الأنشطة الاجتماعية المُختلفة وتوفير مزايا لهم، وتوفير كافة الخدمات التأمينية والتكافلية والترفيهية والرياضية بالإضافة إلى خدمات تعزيز العلاقات الإنسانية، على سبيل المثال وليس الحصر تكريم المتميزين من العاملين بشكل دوري بجوائز مادية وعينية، ورحلات عمرة ميسرة.

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ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى استحداث الهيئة مفاهيم رضا المنتفعين ورضاء العاملين، ضمن استراتيجيات عمل الهيئة، كونهم ركيزتين أصيلتين للوصول لخدمات صحية متكاملة عالية الجودة، حيث تسعى إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة لتلبية احتياجات المرضى وتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة بشكل ميسر، وهو ما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين، وذلك من خلال توفير بيئة مريحة وآمنة، وتقديم خدمات طبية مبتكرة وفعالة، وهو ما يتكامل بدوره مع مفهوم رضاء العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة لمقدمي الخدمة الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل.

وفي سياق متصل، عقدت وحدة الدعم المعنوي بهيئة الرعاية الصحية اختبارات فنية ومقابلات شخصية، لضم كوادر جديدة للوحدة في جميع منشآت الهيئة وفروعها المُختلفة بالمحافظات، يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الوحدة لتنفيذ مهامها بأعلى فعالية.

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أحمد السبكى التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور احمد هيئة الرعاية الصحية حياة كريمة

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