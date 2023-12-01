الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

بعد فترة جني الأرباح في البورصة المصرية، التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

مؤشرات ايجى اكس ، البورصة المصرية اختتمت حركة التداولات بالبورصة المصرية على حالة من الصعود في محاولة لتخطى المستوى 26000 نقطة، بعد فترة من جني الأرباح، لكن هذا لا يعني الدخول في مرحلة صعود مستمر، بل إن هناك مؤشرات على أن السوق يمر بفترة "تحركات عرضية" خلال الفترة الفترة الحالية، كما أن التحركات العرضية هي السيناريو الأفضل للسوق الآن، ويمكن أن يثبت فيها المؤشر لمدى أسبوعين، رغم أن السوق ينتظر العديد من الأخبار الإيجابية، فيما يتعلق بالقطاعات، وكانت البورصة المصرية استهلت تعاملات الخميس بصعود جماعي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31 % مسجلًا مستوى 24837 نقطة.

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وكذلك تم تسجيل صعود لمؤشري الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.95% إلى 5236 نقطة، و"EGX100" بنسبة 0.89% عند مستوى 7600 نقطة، وكانت البورصة المصرية حققت حصيلة ضخمة. 

اقرأ التالى: ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

مؤشرا تالبورصة المصرية، فيتو 

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع ؟

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة. 

مؤشرات ايجى اكس، فيتو 

كواليس تداولات جلسة الأربعاء 

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأربعاء،  وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 30-11-2023

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

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