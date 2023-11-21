رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفدًا من الاتحاد الأفروآسيوي للتكوين المهني

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وفدًا من الاتحاد الأفرو آسيوي للتكوين المهني والتقني الناشئ، وذلك في إطار تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية من أجل التعرف على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتربص الميداني المرخص من قبل جامعة قاصدي مرباح ورقلة بالجزائر، وذلك بحضور الدكتورعاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورإيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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وفد الاتحاد الافرواسيوى للتكوين المهنى

وقد ضم الوفد ذكرى نرجس وسعاد حشاني ونورة بوعيشة وكلثوم قير، نور شهر زاد ووذلك تحت إشراف د.هالة محمود عبد العزيز علوان الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق وعضو رابطة العلاج بالفن ورئيس لجنة الفنون التشكيلية للعلاج بالفن بالإتحاد الأفرو آسيوي وخلال اللقاء رحّب الدكتورخالد الدرندلي بالوفد.

وأكد على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد، كما أعرب سيادته عن استعداد الجامعة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفد خلال فترة زيارته.فيما أكد الدكتورعاطف حسين علي أهمية الدعم والإرشاد النفسي ودوره في حل جميع المشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب من ذوي الإعاقة مؤكدًا على قوة دورهم وأهميتهم في المجتمع.

اهتمام الدولة المصرية برئاسة السيسي

و صرح الدكتورايهاب الببلاوي أن هذة الزيارة تأتي في سياق اهتمام الدولة المصرية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بذوى الاعاقة وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة فى الثالث من شهر ديسمبر، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام بتلك الفئة وجامعة الزقازيق علي رأسها د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بما تقدمه من خدمات متميزة لطلابها من ذوي الإعاقة وما تستقبله كلية علوم ذوي الإعاقة من أطفال تقدم لهم خدمات متخصصة وخلال الزيارة.

جولة للوفد في كلية علوم ذوي الإعاقة

قام الوفد بجولة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأخيل بصحبة الدكتورايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، حيث كان في استقبالهم الدكتورة دعاء خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورحسن مسلم مدير مركز الاستشارات والتدريب بالكلية، و أ.أشرف مصطفي مدير عام الكلية حيث قام الوفد بجولة تفقدية لمعامل الكلية المتخصصة معمل التدريبات اللغوية، معمل التكامل الحسي، معمل العلاج بالفن، معمل صعوبات التعلم، معمل الإعاقة البصرية، معمل القياس والتقويم وقاعة التدريب ومعمل الإبتكار، معمل التدريبات البدنية، معمل الانستوري حيث تستخدم هذه المعامل لعلاج جميع الفئات لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة المختلفة، وتم تقديم نبذة عن الدورات التدريبية بالكلية.

زيارة كلية التربية بجامعة الزقازيق

كما تم زيارة كلية التربية بالجامعة، حيث كان في استقبالهم الدكتورأحمد سالم وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور محمد عبد الله الفقي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور السيد محمد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الاقسام بالكلية ، وقام الدكتورأحمد سالم بالترحيب بالحضور وعرض مختصر حول الهيكل التنظيمي والإدارى والتعليمي بالكلية، وكذلك التخصصات المختلفة في مرحلة الليسانس البكالوريوس بالكلية وأهم الأنشطة العلمية في هذة المرحلة.

عرض برنامج الدراسات العليا فى الكلية

كما قام الدكتورالسيد أبو هاشم بعرض برامج الدراسات العليا في الكلية والمسارات التي يقدمها كل قسم وفق التخصصات المختلفة وكذلك الأنشطة العلمية والبحثية وطلاب واعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عرض د.محمد الفقي نبذة عن أحد أهم المشاريع التي قام بتنفيذها قطاع شئون البيئة بالكلية، مع عرض رؤساء الاقسام لأحد الأنشطة التعليمية والبحثية.ثم انتقل الوفد لزيارة كلية التربية النوعية، وكان في استقباله الدكتورهاني حلمي عميد الكلية،والدكتور.إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورأكمل شوقي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث،و الدكتورأحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة شعيب رئيس قسم التربية الفنية والدكتورة هانم خالد رئيس قسم العلوم التربوية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بالأقسام المختلفة.وخلال الزيارة

النتاقشة حول التبادل الثقافى والعلمى بين اعضاء التدريس

تم المناقشة حول التبادل الثقافي والعلمي بين أعضاء هيئة التدريس المصريين والجزائرين وبيان دور التربية الفنية الهام في تنمية التذوق الفني والعلاج بالفن وذلك من خلال مشاهدة معرض التربية الفنية بالأعمال الفنية المختلفة لكل التخصصات حيث أشاد الجميع بجودة الاعمال الفنية المعروضة.وفي ختام الزيارة، قدم الوفد الشكر لجامعة الزقازيق على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد في المستقبل القريب.