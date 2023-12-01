كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة بالقناطر الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثرا عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.



وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه جار المجنى عليها عاطل "له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالى، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

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