الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

النيابة تأمر بدفن جثة شاب صدمه قطار بالعياط

التصريح بدفن الجثة،
التصريح بدفن الجثة، فيتو

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة نيابة الجيزة العياط أمن الجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس الراقصة قشطة بتهمة إدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

التصريح بدفن طفل قتل على يد زوج والدته بالسلام

الأكثر قراءة

أول بيان من حماس بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

بعد فتحه للزيارة، تعرف على أسعار التذاكر وطريقة الحجز بالمتحف المصري الكبير

ارتفاع جنوني في سعر الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية يتخطى 3150 جنيها

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى ويانج افريكانز

انطلاق مران الأهلى الاخير استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

وكيلة لاعبين: رئيس نادي رفض ضم لاعب لأني رفضت أتصور معاه ووالتر بواليا أول صفقاتي بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب مرض غريب، عائلة في جمهورية الدومنيكان تشبه الكائنات الفضائية

دعوى قضائية في الصين بسبب "التأمين على الحب"

اكتشاف 6 كواكب جديدة على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض

بكاء نائب في البرلمان الأوروبي بسبب صمت أوروبا على جرائم إسرائيل في غزة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 1-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 1-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 1-12-2023

المزيد

انفوجراف

بعد مطالبة البرلمان.. معلومات عن جهود الدولة في تعزيز الأمن السيبراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العنب في المنام وعلاقته بالخير الكثير والشفاء من الأمراض

الإفتاء توضح حكم ترك حضور صلاة الجمعة لموظف الأمن

الإفتاء توضح حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية