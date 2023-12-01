النيابة تأمر بدفن جثة شاب صدمه قطار بالعياط

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان.

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