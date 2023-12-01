الجمعة 01 ديسمبر 2023
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محافظات

دفن جثة رجل خمسيني لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

دفن جثة رجل خمسينى
دفن جثة رجل خمسينى لقي مصرعه، فيتو

صرحت نيابة ديرب نجم العامة بمحافظة الشرقية، التصريح بدفن رجل خمسيني لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مروع بنطاق مركزديرب نجم.

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تفاصيل الحادث

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام مركبة “توك توك” بسيارة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم ونتج عن الحادث وفاة  شخص يدعي"السيد.م.ع” 55عاما (سائق) ومقيم بدائرة المركز وجرى التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

دور الطب الشرعي

 

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

 

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