مؤتمر المناخ COP 28، حضور لافت للملك تشارلز والأطراف يلتقطون صورة تذكارية معه (صور)

وصل أمس الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر 2023، في مدينة إكسبو دبي.

وكان حضور الملك تشارلز لافتا للجميع حيث أقبل عليه المنظمون وعدد من الأطراف لالتقاط الصور التذكارية معه.

ومن المُقرر أن يلقي الملك تشارلز الكلمة الافتتاحية في القمة العالمية للعمل المناخي التي تعقد اليوم الجمعة ضمن برنامج أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف"COP28 ".

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بدأ منذ قليل وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء الدول والحكومات للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي (WCAS) التي ستعقد يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر 2023، حيث ينعقد الجزء الأول من القمة. وسيُعقد أيضًا جزء رفيع المستوى لرؤساء الدول أو الحكومات.

القمة العالمية للعمل المناخي

وتدل الدعوة إلى القمة العالمية للعمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قيام قادة العالم بتنفيذ وتحويل القرارات الرئيسية المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية، ومواصلة رفع الطموح، والبناء على مؤتمر الأطراف السابق، والحفاظ على الالتزام عالي المستوى بشأن قضايا تغير المناخ، بهدف مكافحة حالة الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق لمعالجة تغير المناخ.

وانطلقت أمس الجلسة العامة الافتتاحية الرسمية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والذي يشار إليه أيضًا باسم الأمم المتحدة للمناخ “مؤتمر التغيير 2023”، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 10:00 من صباح أمس الخميس.

وسيكون افتتاح القمة العالمية للعمل المناخي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 في مسرح الواحة في المنطقة الآمنة B8 من مقر المؤتمر.

تسليم الخطابات الوطنية للرؤساء وقادة الحكومات

وعقب الافتتاح الرسمي للقمة، برئاسة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سيبدأ برنامج الفعاليات لمشاركة رؤساء الدول والحكومة يومي الجمعة 1 والسبت 2 ديسمبر والتي ستشمل تسليم البيانات الوطنية، والفعاليات رفيعة المستوى، وفعاليات رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وفعاليات الحفلات التي ينظمها قادة العالم الآخرون.

وسيحضر افتتاح القمة رؤساء الدول والحكومات والأطراف والوفود، والضيوف المدعوين والمنظمات ذات الصلة والوكالات المتخصصة ونخبة من رؤساء المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

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