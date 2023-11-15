الكأس الأخيرة، ثالث عروض معهد الفنون المسرحية على "الطليعة" اعرف المواعيد

يواصل مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، استضافة عروض المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، حيث من المقرر أن يقدم العرض المسرحي "الكأس الأخيرة"، ثالث عروض المعهد على مسرح الطليعة.

مواعيد عرض مسرحية الكأس الأخيرة

ويقدم العرض على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، يوميا ابتداءً من يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري، وحتى الخميس 23 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء.

مسرحية الكأس الأخيرة

ويناقش العرض قصة حياة "روزماري" الفتاة المدللة وما يحيط بها من شخصيات غير سوية ينتج عنها علاقات مشوهة تؤدي إلى قتلها!، لتبدأ رحلة البحث عن القاتل.

Advertisements

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون (قسم الإخراج/ الدراسات العليا)، من تأليف أجاثا كريستي، وإعداد مسرحي آية سليمان، رؤية وإخراج تغريد عبد الرحمن.