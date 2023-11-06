شدة، تحولات القدر ومفارقات الألم ولحظات الفرح بمعهد الفنون المسرحية (صور)

قدم فريق العرض المسرحي "شدة.. سيرة الألم والحب" مساء أمس الأحد أولى لياليه ضمن فعاليات البرنامج الفني الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك بحضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد على مسرح علي فهمي بالمعهد.

قصة مسرحية شدة.. سيرة الألم والحب

وتدور فكرة العرض حول القدر والتحديات والصعوبات التي من الممكن أن يواجهها الشخص في حياته وتبدل الحال بين يوم وليلة، ولحظات الألم التي يعقبها الفرح والمنح الآلهية، وذلك من خلال شخصية نادر "محمود الغندور" وأسرته.

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تغير الحال ومعاناة المرض

وكانت حياة نادر وزوجته نورا "ريم المصري" تسير بشكل جيد حيث كان يعمل في إحدى دول الخليج ونجح في تأمين حاجات أسرته لكن تتبدل حاله رأسا على عقب وذلك بعدما يكتشف أثناء قضاء إجازته في مصر إصابته بسرطان البنكرياس.

وعلى الفور يبدأ رحلة العلاج من المرض الخبيث وسط دعم ومحبة كبيرة من زوجته ووالدته نبيلة "ريتا هاني" وجاره "كمال" عبد الرحمن الزيدي، وهو دائم التفكير في ابنته "تاليا" ومستقبلها، وتجمعهم العديد من اللحظات الصعبة وسط ألم المرض الذي يشتد على "نادر"، وفي خضم رحلة العلاج يتعرف على "عم صديق" صديق العيادة ورفيق رحلة المرض قبل أن يغلبه، ويتوفى.

من لحظات الألم يولد الفرح

وهنا تشتد المحنة على نادر وأسرته، ويقرر الاستسلام وتوقف العلاج، إلا أن زوجته "نورا" ريم المصري تتدخل وترفض استسلامه في مشهد مؤثر أمام جمهور العرض، وبالفعل يجري نادر العملية ويشفى، ويدخل نور الحياة من جديد لعالمه.

الغائب الحاضر محمد أبو الغيط

وخلال العرض، ظهرت قصة الحاضر الغائب محمد أبو الغيط من خلال كتابه الذي دونه قبل وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان، حيث أهدى "عم صديق" الكتاب لنادر أثناء رحلة علاجه وأخبره بملامح من حياة الكاتب الراحل.

مسرحية شدة

مسرحية "شدة" بطولة محمود الغندور، ريم المصري، ريتا هاني، عبدالرحمن الزيدي، توليب، سعد مصطفى، هاجر الرفاعي، بكر محمد.

العرض ألحان وغناء زياد وائل، تنفيذ مزيكا جمال عبدالناصر، أشعار أنس النيلي، مكياج ثريا صلاح، ديكور سعد الدين، أزياء ناهد فريد شوقي، تصميم إضاءة ياسمين هاني، مساعد مخرج مروة رمضان، مخرج منفذ محمد غنيم، تأليف وإخراج محمد ياسين.