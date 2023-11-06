الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

شدة، تحولات القدر ومفارقات الألم ولحظات الفرح بمعهد الفنون المسرحية (صور)

مسرحية شدة، فيتو
مسرحية شدة، فيتو

 قدم فريق العرض المسرحي "شدة.. سيرة الألم والحب" مساء أمس الأحد أولى لياليه ضمن فعاليات البرنامج الفني الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وذلك بحضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد على مسرح علي فهمي بالمعهد. 

قصة مسرحية شدة.. سيرة الألم والحب 

 وتدور فكرة العرض حول القدر والتحديات والصعوبات التي من الممكن أن يواجهها الشخص في حياته وتبدل الحال بين يوم وليلة، ولحظات الألم التي يعقبها الفرح والمنح الآلهية، وذلك من خلال شخصية نادر "محمود الغندور" وأسرته. 

Advertisements

تغير الحال ومعاناة المرض

وكانت حياة نادر وزوجته نورا "ريم المصري" تسير بشكل جيد حيث كان يعمل في إحدى دول الخليج ونجح في تأمين حاجات أسرته لكن تتبدل حاله رأسا على عقب وذلك بعدما يكتشف أثناء قضاء إجازته في مصر إصابته بسرطان البنكرياس. 

وعلى الفور يبدأ رحلة العلاج من المرض الخبيث وسط دعم ومحبة كبيرة من زوجته ووالدته نبيلة "ريتا هاني" وجاره "كمال" عبد الرحمن الزيدي، وهو دائم التفكير في ابنته "تاليا" ومستقبلها، وتجمعهم العديد من اللحظات الصعبة وسط ألم المرض الذي يشتد على "نادر"، وفي خضم رحلة العلاج يتعرف على  "عم صديق" صديق العيادة ورفيق رحلة المرض  قبل أن يغلبه، ويتوفى. 

من لحظات الألم يولد الفرح 

 وهنا تشتد المحنة على نادر وأسرته، ويقرر الاستسلام وتوقف العلاج، إلا أن زوجته "نورا" ريم المصري تتدخل وترفض استسلامه في مشهد مؤثر أمام جمهور العرض، وبالفعل يجري نادر العملية ويشفى، ويدخل نور الحياة من جديد لعالمه. 

الغائب الحاضر محمد أبو الغيط 

وخلال العرض، ظهرت قصة الحاضر الغائب محمد أبو الغيط من خلال كتابه الذي دونه قبل وفاته متأثرا بإصابته بمرض السرطان، حيث أهدى "عم صديق" الكتاب لنادر أثناء رحلة علاجه وأخبره بملامح من حياة الكاتب الراحل. 

مسرحية شدة 

 مسرحية "شدة" بطولة محمود الغندور، ريم المصري، ريتا هاني، عبدالرحمن الزيدي، توليب، سعد مصطفى، هاجر الرفاعي، بكر محمد.

العرض ألحان وغناء زياد وائل، تنفيذ مزيكا جمال عبدالناصر، أشعار أنس النيلي، مكياج ثريا صلاح، ديكور سعد الدين، أزياء ناهد فريد شوقي، تصميم إضاءة ياسمين هاني، مساعد مخرج مروة رمضان، مخرج منفذ محمد غنيم، تأليف وإخراج محمد ياسين. 

موعد عرض مسرحية "شدة.. سيرة الألم والحب" بمعهد الفنون المسرحية

"لكنها ابتسمت" يبرز تناقض وازدواجية الغرب وغياب الحقيقة بمعهد الفنون المسرحية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

مسرحية شدة معهد الفنون المسرحية أكاديمية الفنون ريم المصري محمود الغندور مسرح على فهمي المخرج محمد ياسين

مواد متعلقة

موعد عرض مسرحية "شدة.. سيرة الألم والحب" بمعهد الفنون المسرحية

عرض "لكنها ابتسمت" ليلتين على مسرح معهد الفنون المسرحية، اعرف الموعد

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

فيتوريا يستقر على ضم 7 لاعبين من الأهلي استعدادا لجيبوتي وسيراليون

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية