ميناء العريش يستقبل سفينة تركية تحمل 1500 طن مساعدات لغزة (صور)

وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم سفينة مساعدات إغاثية تركية تحمل مواد غذائية وطبية إلى ميناء العريش البحري تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة بعد تفريغها

واعلن السفير التركي في القاهرة ان السفينة BestEKAR التي تحمل 1500 طن من المساعدات الإنسانية لغزة وصلت إلى ميناء العريش

وتعتبر هذة المرة الثانية التي يستقبل ميناء العريش سفينة مساعدات من دولة تركيا تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة.

كانت تتضمن السفينة الأولى 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

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