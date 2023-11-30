وفاة 2 من مصابي غزة متأثرين بجراحهما في مستشفى العريش
أعلنت مصادر بمستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء ،عن وفاة اثنين من مصابي غزة أثناء تلقي العلاج ، ويجري إنهاء الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى قطاع غزة.
وفاة طفل وشخص من غزة متأثرين بجراحهما في مستشفى العريش
وأفاد مصدر طبي أن طفلا يدعى أنس مؤمن محمد يبلغ 3 شهور من الأطفال المصابين فارق الحياة وتوفي أيضا أحمد فياض مريض سرطان فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، وتم إنهاء إجراءات شهادة الوفاة وتصريح الدفن.
واضافت المصادر وبذلك يصبح إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين الذين توفوا داخل مستشفى العريش 6 شهداء.
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