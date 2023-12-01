بدء تطبيق الأسعار الجديدة لزيارة آثار الأقصر (صور)

أعلن المجلس الأعلى للآثار، تغيير أسعار زيارة بعض المواقع الأثرية والمتاحف اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023، حيث يبدأ اليوم التعامل بالأسعار الجديدة.

وتنشر بوابة فيتو أسعار زيارة آثار الأقصر، حيث بلغ سعر تذكرة زيارة معابد الكرنك وطريق الكباش 450 جنيها للأجانب و230 جنيها للمصريين، ومعبد الأقصر وطريق الكباش، أصبح سعر تذكرة الزيارة للأجانب و200 جنيه للمصريين، فيما بلغ سعر تذكرة دخول مقابر وادي الملوك 600 جنيه للأجانب و300 جنيه للمصريين، أما مقبرة سيتي الأول، أصبح سعر تذكرة الدخول 1800 جنيه للأجانب والمصريين.

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أما مقبرة الملكة نفرتاري بوادي الملكات بلغ سعر تذكرة الدخول 2000 جنيه للأجانب والمصريين وهي الأعلى سعرا بين كافة المواقع الأثرية، وتذكرة زيارة معبد الدير البحرى أصبحت بسعر 360 جنيها للأجانب و180 جنيها للمصريين، وسعر دخول مقبرة توت عنخ آمون أصبح 500 جنيه للأجانب، و250 جنيها للمصريين.

ويأتي ذلك مع بداية الموسم السياحى الشتوى وزيادة الطلب على زيارة المناطق الأثرية والمتاحف بالأقصر، ولذلك تم رفع جودة التجربة السياحية في العديد من المناطق الأثرية والفرعونية والمتاحف بمحافظة الأقصر، وتشمل الزيادة رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف للأجانب والمصريين.