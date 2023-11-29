منظمة التعاون والتنمية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذه النسب

نشرت منظمة التعاون والتنمية اليوم الأربعاء 29-11-2023 توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي على مستوى العالم.

تخفيض معدلات النمو الاقتصادي العالمي

وخفضت المنظمة توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.9 %، في حين إبقائها على توقعات النمو الاقتصادي للعام القادم 2024 بنفس النسب دون تغيير، بحسب ما نشرته المنظمة في تقريرها الصادر اليوم.

دور الأحداث الجيوسياسية

وأكدت أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصاعد حدته قد يؤدي إلى مزيد من العقبات التي تشهدها معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة بنسبة 2%.

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نتائج استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشارت المنظمة إلى أنه حال تفاقم الصراع وتوسع نطاقه، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بكافة قطاعاته.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من تأثير الأحداث الجيوسياسية التي نشهدها خلال الفترة الحالية على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو، محذرًا من حدوث انقسام، خاصة في ظل الصراع المستمر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي زادت من حالة عدم اليقين بالأسواق.

