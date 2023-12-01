تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي (صور)

شهد الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل تسليم شهادات التخرج على طلبة الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة بفرعيها بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع الصندوق، وذلك في بيت السحيمي بشارع المعز بالقاهرة.

مدرسة خضير البورسعيدي

وجاءت فكرة تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة.

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معرض خريجو مدرسة خضير البورسعيدي

كما افتتح "قانوش" معرض لوحات لأعمال خريجي المدرسة ضمن عروض مشروعات التخرج الخاصة بهم.

ليتم بعدها تكريم القائمين على الدراسة بمقريها ببيت السحيمى وبورسعيد بالإضافة إلى تكريم خاص للعاملين ببيت السحيمى.

كما تم منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالب من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالب من فرع بورسعيد.

الجدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين، يتم خلالهم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.