حفل إنشاد ديني لـ عامر التوني وفرقته في قبة الغوري غدًا
يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام السابعة من مساء غد الخميس، حفلًا جديدًا للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".
حفل فرقة المولوية المصرية
ويقدم "التوني" مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية والتي تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم، مثل: ابن الفارض، ابن عرب، السهروردي، الحلاج، أبو ميدن الغوث، وآخرين منها: "متى ياحبيب القلب" "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، و"برقت سعاد"، و"نارها فى اضلعى".
فرقة المولوية المصرية
جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1994 وشاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.
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