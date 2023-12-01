باحث سياسي: لا مستقبل للاحتلال في غزة ونتنياهو مرعوب من إحباط قواته ‏

قال السيد شبل الكاتب والباحث السياسي، إن جيش الاحتلال لا يمكن أن يصمد داخل قطاع غزة طالما استمرت فصائل المقاومة في تنفيذ عملياتها، خاصة أن الأهداف السياسية التي وضعتها حكومة نتنياهو لم تتحقق.

موانع نجاح الاحتلال في قطاع غزة

وتابع الباحث: "الكثافة السكانية عالية للغاية داخل قطاع غزة، وهو ما سيمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ أي من مخططاتها، فهناك حوالي ٢.٣ مليون يعيشون على مساحة ٣٦٢ كم تقريبًا، مع الأخذ في الاعتبار فشل كافة مخططات التهجير".

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وعن إمكانية بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة، أشار الباحث إلى أن مثل تلك الأحاديث لا تعدو كونها محاولات لرفع الروح المعنوية لجنود وضباط الاحتلال خاصة بعد فشلهم في تحقيق هدفهم المتمثل في استئصال شأفة المقاومة.

عجز الاحتلال عن تأمين المستوطنات

وأكد شبل أن قوات الاحتلال عجزت عن تأمين المستوطنات قبل عام ٢٠٠٥، مما أدى إلى إخلاءها، ولا يمكن لها أن تنجح في تأسيس مستوطنات جديدة عام ٢٠٢٣ في ظل ارتفاع كفاءة المقاومة وزيادة عدد سكان القطاع.

ولفت الباحث إلى أن ما يحصل اليوم يذكّر بالأوضاع في خريف عام ٢٠٠٤، عندما نفذت إسرائيل عملية بريّة مدعومة جوًا لوقف صواريخ القسّام الموجهة ضد مدينة سديروت والمستوطنات في قطاع غزة، وكانت النتيجة فشل أهداف الجيش الاسرائيلي، واستمرار إطلاق الصواريخ، ثم الانسحاب أحادي الجانب.

انتهاء الهدنة واستئناف الحرب على قطاع غزة

وانتهت الهدنة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي تمّت بوساطة قطرية ومصرية، صباح اليوم الجمعة، دون الإعلان عن تمديدها.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في 24 نوفمبر الماضي، وبدأت لمدّة 4 أيام جرى تمديدها مرتين، الأولى ليومين ثم يوم واحد، ولم يتم تمديدها مرةً ثالثة.

وجرت في الأيام السبعة الماضية، 7 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة.

غارات مُكثفة على غزة