وول ستريت جورنال: إسرائيل وحماس اتفقتا على تمديد الهدنة

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة المؤقتة ليوم ثامن سيتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب إسرائيل أو حماس.

وتجري اتصالات وجهود مكثفة لتمديد الهدنة الحالية إلى هدن أطول. وبين هذه الجهود زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقى بلينكن في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

Advertisements

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى تمديد إضافي للهدنة المؤقتة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والتي من المقرر أن تنتهي صباح الجمعة، متمّة بذلك يومها السابع.

وكان مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة "فرانس برس"، أكد الخميس، استعداد الحركة "لتمديد الهدنة مع إسرائيل التي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند السابعة صباح اليوم الجمعة “الخامسة بتوقيت جرينتش”.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "الوسطاء يبذلون جهودًا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليًّا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

وأضاف: "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".