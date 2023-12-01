مصدر: حماس مستعدة لتمديد الهدنة‎ وهذا رد إسرائيل للوسطاء

أكد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة "فرانس برس"، الخميس، استعداد الحركة "لتمديد الهدنة مع إسرائيل التي من المقرر أن ينتهي مفعول تمديدها الأخير عند السابعة صباح اليوم الجمعة “الخامسة بتوقيت جرينتش”.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "الوسطاء يبذلون جهودًا قوية ومكثفة ومتواصلة حاليًّا من أجل يوم إضافي في الهدنة ومن ثم العمل على تمديدها مرة أخرى لأيام أخرى".

وأضاف: "لدى حماس استعداد للتمديد، وإسرائيل أبلغت الوسطاء برغبة في التمديد في حال ضمان إطلاق سراح المقاومة الأعداد المطلوبة من الأسرى".

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ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن دعا بعد زيارة إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، إلى تمديد الهدنة "يومًا ثامنًا وأكثر".

وقال للصحافة: "واضح أننا نريد لهذا المسار أن يمضي قدمًا... نريد يومًا ثامنًا وأكثر"، داعيًا أيضًا إلى إنشاء مناطق "آمنة" للمدنيين في وسط قطاع غزة وجنوبه في حال استئناف المعارك.

وأضاف بلينكن "يجب وضع خطط للحماية الإنسانية للمدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء".