رئيس الأركان الإسرائيلي يخطر بلينكن موقف تل أبيب النهائي من العملية العسكرية في غزة

العملية البرية في غزة، قال هرتسي هاليفي رئيس الأركان الإسرائيلي، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن العملية في غزة قد تستمر أكثر من بضعة أسابيع إضافية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».



رغبة إسرائيل

وقال البيت الأبيض، إن إسرائيل عازمة على مواصلة القتال عقب انتهاء الهدنة.



جهود تمديد الهدنة الإنسانية

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين.

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وأعلن مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه أمس الخميس، عن وصول الأسرى الإسرائيليين إلى تل أبيب.

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال، في بيان صادر عنه أمس، أن كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس - تسلم 6 أسرى إسرائيليين وتستكمل بذلك الدفعة السابعة.



صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

ومن جانبها ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أمس الخميس، أن حافلة الصليب الأحمر الدولي، وصلت إلى سجن عوفر استعدادًا لنقل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال في الدفعة السابعة من اتفاق تبادل الأسرى.



وفي وقت سابق من اليوم كشفت حركة حماس الفلسطينية، أن الدفعة السابعة من الأسرى تضم 30 أسيرا وأسيرة كلهن من مناطق داخل الخط الأخضر.



وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، البدء في نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم.

وأكدت تقارير إعلامية أن هناك جهودًا دولية حثيثة من أجل تمديد الهدن بين حماس وإسرائيل واستمرار صفقات تبادل الأسرى بين الجانبين.

وتقود مصر جهود الوساطة بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلية من أجل تمديد الهدنة وتبادل الأسرى، وهو ما أكدته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والعديد من دول العالم التي أشادت بالدور المصري في التهدئة بقطاع غزة.