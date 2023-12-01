الجمعة 01 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خريطة افتتاح المساجد الجديدة اليوم بمحافظات مصر

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 19 ) مسجدًا اليوم الجمعة، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ 

إجمالي المساجد التي افتتاحها من الأوقاف 

ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 368 ) مسجدًا منها ( 281 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1/ 12/ 2023 م عدد (11390) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(469) مليون جنيه.
 

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
1. مسجد العطاطوه– الرياينة – أرمنت
 

مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3.  مسجد سيد المرسلين -   السمطا – البلينا 
 

مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد زون 9 - الكائن بزون 9  الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 
 

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
5.  مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
 

مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
 

مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
7.  مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
8.  مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
9.  مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار  - البحيرة
 

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
10.  مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
11.  مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
 

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12.  مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 
 

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
2.  مسجد ناصر – بندر  سنورس
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3.  مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 
 

مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4.  مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5.  مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
 

مديرية أوقاف مطروح
م المسجد وعنوانه
6.  مسجد التقوى – غرب مطروح
7.  مسجد التنعيم – غرب مطروح

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الأوقاف: مائة عالم وقارئ يحيون ليالي رمضان بمسجد الحسين

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وزارة الأوقاف إجمالي المساجد التي افتتاحها من الأوقاف خريطة افتتاح المساجد مديرية اوقاف سوهاج مديرية أوقاف القاهرة مديرية اوقاف بني سويف مديرية أوقاف المنيا

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