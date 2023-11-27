الإثنين 27 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: مائة عالم وقارئ يحيون ليالي رمضان بمسجد الحسين

مسجد الحسين، فيتو
مسجد الحسين، فيتو

نشرت وزارة الأوقاف نموذجًا بفعاليات إحياء ليالي رمضان المقبل منها بأسماء العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هــ، 2024م) بمسجد الإمام الحسين.

وقالت الوزارة: سوف ننشر لاحقًا بيان الأنشطة الدعوية بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.

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افتتاح (20) مسجدًا الجمعة القادمة

وأضافت: في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 20 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 369 ) مسجدًا منها ( 282 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد (11391) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(415) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد العطاطوة - الرياينة - أرمنت

 

مديرية أوقاف سوهاج

2. مسجد الشيمي - قرية نيدة - مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا - البلينا 

 

مديرية أوقاف القاهرة

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 

 

مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف

6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف

 

مديرية أوقاف مطروح

7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح

 

مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة

 

مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

 

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد القبلي ( شعيب ) - إيبشادي - الشهداء

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن - عزبة إسلام - إهناسيا الخضراء

 

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد ناصر – بندر سنورس

 

مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 

 

مديرية أوقاف البحيرة 

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر

 

مديرية أوقاف مطروح

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح

 

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