وفاة الشاعرة والفنانة التشكيلية زينب أبو سنة

رحلت الشاعرة والناقدة والفنانة التشكيلية الدكتورة زينب أبو سنة، مساء اليوم الخميس، 30 نوفمبر 2023، وكشف عن خبر الوفاة الشاعرمحمود سلطان.

معلومات عن الفنانة الراحلة زينب أبو سنه

وتعتبر الدكتورة زينب أبو سنة من الرموز النسائية الرائدة فى عالم الأدب والفن والثقافة، و واحده من أبرز الشخصيات التى تم تكريمها فى مهرجان القلم الحر للإبداع العربي، وبجانب عملها الفني فهي كانت دكتوراه بالكيمياء العضوية فى بريطانيا، ولها العديد من الأعمال التشكيلية المشاركة بعدة محافل دولية في مجالات (التصوير الزيتي – التصوير المائي – التصوير بخامات مختلفة).

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ولها إصدارات أدبية رفيعة المستوي أبرزها؛ ديوان (رحلة حب) وهو شعر فصحى صدر عام 2003، ديوان (تناتيش) شعر عامية صدر عام 2004، ديوان (رباعيات طائر الشوك) – فصحى – صدر عام 2007، ديوان (تجليات محب) شعر فصحي صدر عام2011.

كما صدر لها أعداد روائية كثيرة من بينها؛ رواية (مملكة الجوارح)، رواية (مملكة خوزان)، مجموعة قصص الأطفال كــ مغامرات سعد وعمار في أعماق البحار، مغامرات مها ومريهان في فوهة البركان، مغامرات هند وسناء في أرجاء الفضاء، والغراب المذنب



و مثلت مصر في العديد من المحافل الدولية على المستوى العربي والإفريقي في مجال الشعر والفن التشكيلي، وأقامت العديد من المعارض التشكيلية بالعديد من الدول أبرزها: فرنسا – إيطاليا – النمسا – ألمانيا – استراليا – الولايات المتحدة – بريطانيا – جمهورية التشيك