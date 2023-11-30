الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

83 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بإجمالى 83 ألف عملية تداول بمنتصف حركة تعاملات البورصة، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% عند مستوى 24830  نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04%  عند مستوى 29946 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27%  عند مستوى 10571 نقطة.

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 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 5218 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78%  عند مستوى 7635 نقطة.

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المؤشر الرئيسي EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 24830   نقطة حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 2500 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25500 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 25000 نقطة - 25500. 

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مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70، فيتو 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

 يتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 5218 نقطة حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهله على تحقيق السيناريو الإيجابي. 

 

تداولات جلسة الإثنين

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.39% عند مستوى 25905 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3%  عند مستوى 30847 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.73%  عند مستوى 11028 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% عند مستوى 5151 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02%  عند مستوى 7549 نقطة.

 

تداولات جلسة الأحد 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

 

ماذا حدث فى تداولات نهاية الأسبوع

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

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بمنتصف تعاملات حركة تعاملات البورصة ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 محدد الاوزان ايجي اكس 30 للعائد الكلي المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستوي المقاومه مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 المؤشر الرئيسي EGX30

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