الخميس 30 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه.


وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة. 
 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأربعاء،  وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة.

أداء منتصف الأسبوع

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 1.688 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 25121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 30014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.05% ليغلق عند مستوى 10695 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7544 نقطة.

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تداولات جلسة بداية الأسبوع

وتباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

 وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

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