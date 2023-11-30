الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: تصدي الإفتاء للجماعات المتطرفة أحد أوجه تجديد الخطاب الديني

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فيتو

تجديد الخطاب الديني، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية: إن دار الإفتاء وتصديها للجماعات المتطرفة هو وجه من أوجه تجديد الخطاب الديني، وتنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

تجديد الخطاب الديني

وأضاف خلال حديثه بقناة "إكستر نيوز"، أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين الأول الحفاظ على الثوابت والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.
 

الصورة الحضارية للإسلام

وأشار إلى أنه عندما تتعامل مع الواقع بأبعاده المختلفة وعندما درسناه وأردنا السير في التنفيذ وجدنا أفكارًا عملت على إيجاد ظلال كثيفة على الصورة الحضارية للإسلام، وبدأت تعمل شيئًا فشيئًا على أفكار ترسخت في العقلية المسلمة وغيرها وكان لابد من إزالة هذا التراب عن العقلية الإسلامية التي تعلمناها.
 

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ملف الجماعات المتطرفة

ولفت “علام”: إلي أنه تم العمل على ملف الجماعات المتطرفة بعمق ودرسوا المؤثرات وأسباب الظاهرة، ولماذ أتوا بهذا السلوك ويجلبون الماضي بسياقه التاريخي كفتاوى وأحكام كانت صادرة لأزمنة مختلفة وهي مغايرة للواقع الحالي.

 

قضية التراث

وأشار: إلي  أنهم وجدوا أن قضية التراث مهمة وكيف نفهم الموروث عن التابعين والعلماء وكيفية التعامل معه بما يتناسب مع العصر.

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عهد الخوارج

وأكد أنه عند دراسة أسباب هذه الحركات، منذ عهد الخوارج ومنذ عهد سيدنا علي بن أبى طالب، وجدوا أنهم يريدون استخدام الأحكام الشرعية واستغلال الدين للوصول للسياسة، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا يحمل اسم "التأسلم السياسي"، وهو كتاب لفهم استخدام الدين للوصول لغرض سياسي، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة وهل تنجح أم لا، ولكنها تربك المجتمعات التي ظهرت فيها لأنها تظهر وتخفت، ولكن لم يقدر لها النجاح لتقود المجتمع.

 

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