مفتي الجمهورية: مصر كانت مقبلة على حرب أهلية قبل ثورة 30 يونيو

أخبار غزة، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه كان يرى قبل 30 يونيو إن المجتمع بدأ يكون مقبلًا على حرب أهلية، نزاع شديد جدًّا وفرقة بدأت تظهر، وبدأ شركاء الوطن يواجهون أشياء معينة.

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مرحلة فاصلة في تاريخ مصر

وأكد خلال حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن 30 يونيو مرحلة تاريخية فاصلة من رغبة وإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أراد التغيير في فترة وجيزة؛ لأنه بخبرته ومشاعره الحقيقية استطاع يميز إلى ما يمكن أن يقود بالفعل إلى صالح هذا البلد وإلى ما يقود لغير صالح هذا البلد.

تجديد الخطاب الديني

وأوضح أنه بمجرد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، وجد أن الأمر يستدعي إعادة النظر في هيكل دار الإفتاء الموجود، وفي الكادر الإداري، هل تظل في القاهرة أم تخرج للمحافظات، وطرحت خطة لإنشاء فروع لدار الإفتاء، ولاقت استجابة كبيرة جدًّا، وتجاوب المحافظون مع هذا الطرح.

في وقت سابق، قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة أو ما يعرف بالوازع الطبعي، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية وهو الوازع الإيماني، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر وهو ما يعرف بالوازع السلطاني أو وازع الدولة، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.