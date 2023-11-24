الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المفتي: مصر استطاعت اجتياز مخاطر كثيرة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة الطاهر ابن عاشور -رحمه الله- منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة أو ما يعرف بالوازع الطبعي، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية وهو الوازع الإيماني، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر وهو ما يعرف بالوازع السلطاني أو وازع الدولة، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.

 

Advertisements

 

 تنمية الوازع الديني لدي الفرد

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن تنمية الوازع الديني لدي الفرد لا يتعارض مطلقًا مع الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر في هذا الوقت العصيب بسبب الأزمات العالمية؛ حيث تقوم بمهمة قومية كبيرة جدًّا من أجل حماية البلاد من الفساد، ومن أجل الرقيِّ بمصر؛ فدور كل منهما مكمل للآخر.


وأشار المفتي إلى أن الدول التي تركز على الجانب الأخلاقي وتنمية الضمير والإيمان والرقابة الذاتية؛ تكون بذلك قد قامت بأكبر إنجاز إنساني ممكن في التاريخ لأن كل ذلك بواعث على الإنجاز المادي والتنموي والعمراني. فالشرع الشريف وما يشمله من فقه يعمل على تربية الوازع الإيماني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان والتناغم مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا، وكل هذا مقوم أساسي للعمران والتنمية والتقدم الحضاري المنضبط.

 

الإجراءات لكي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الزلل

وأوضح المفتي أن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الزلل منها تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له، فيكون حينها استشعاره بالمسئولية الدينية هي الرقيب عليه والمانع له من الوقوع في الخطأ، فالمؤمن يكون متناغمًا مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا.

 

الشريعة الإسلاميَّة قد راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته

وأشار إلى أن الشريعة الإسلاميَّة قد راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض بأسلوب متزن يحافظ على حياة الإنسان بجوانبها المتنوعة، ثم إنها جعلت من هذا الوازع الفطري أو الطبعي ممهدًا إلى الوازع الديني الذي هو إدراك داخلي أيضًا يأتي من أعماق النفس ويقوم على الإيمان بالله تعالى ومراقبته في جميع أمور العبد في السر والعلن.


وشدَّد  مفتي الجمهورية على أن الشرع الشريف قد أرشد إلى أن الدوافع الطَبْعِيَّة والبواعث الشرعيَّة معتبرة وفق جملة الضوابط والقواعد؛ فإنه قد بين أنه لا بد من أن يُصاحب ذلك ضبط حازم لنظام المجتمع العام خاصة عند ضعف القيم وغياب الوعي؛ لكي ينصلح حال الأفراد وتستقيم أمور المجتمع وتتحقق عوامل الاستقرار، وذلك من خلال ضرورة وجود سلطة عليا للدولة وتأييدها في تشريع القوانين وتطبيقها وإلزام الأفراد بها ومحاسبتهم بالعقوبات عند مخالفتها.

 

وأضاف: لقدْ مرَّتْ بلادنا بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز هذه المخاطر الجمَّةً والأحداث الجسام.

 

وفي سياق متصل قال فضيلة المفتي: إن "تحية العلم" ارتبطت عند الناس بحب الأوطان، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان وإظهار الانتماء، وتقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية، فإن وسيلته الجائزة في أصلها تكون كذلك مشروعة.

txt

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

txt

مفتي الجمهورية يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للإدارة الدينية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية دور وهيئات الافتاء في العالم الشريعة الاسلامي ة

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

مفتي الجمهورية يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للإدارة الدينية

الأكثر قراءة

تقارير تونسية تكشف النقاب عن مفاوضات الأهلي مع خليفة "معلول"

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

شباب بلوزداد يفوز 3-0 على يانج أفريكانز ويتصدر مجموعة الأهلي مؤقتا

أخبار الرياضة اليوم.. كولر يعلن قائمة الأهلي.. صلاح يعترف بقوة السيتي.. وإصابة موديست وكريستو تضرب صفوف الأحمر

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

فيلم وش× وش يتخطى 35 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري

أخبار الفن اليوم: هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي.. وتغريم الشركة المنتجة لـ "بطن الحوت" 100 ألف جنيه

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

حكم قراءة سورة يس يوم الجمعة

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

المزيد
الجريدة الرسمية