الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ديانا موندينو: الأرجنتين لن تنضم إلى مجموعة بريكس

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

أعلنت، ديانا موندينو، المرشحة لمنصب وزيرة خارجية الأرجنتين، اليوم الخميس، أن بلادها لن تنضم إلى مجموعة بريكس


الأرجنتين تدرس التراجع عن الانضمام لمجموعة بريكس

ونشرت المرشحة لمنصب وزيرة خارجية الأرجنتين في بيان على منصة إكس:" الأرجنتين لن تنضم إلى مجموعة بريكس".

 

وفي وقت سابق كشف الرئيس الأرجنتيني المنتخب، خافيير ميلي، أن بلاده  لن تنضم إلى منظمة بريكس، وأنها ستتقارب مع أمريكا ودول الغرب وتبتعد أكثر روسيا والصين

 

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم السبت، أن الرئيس المنتخب خافيير ميلي وفريقه يدرسون إمكانية الانضمام إلى مجموعة بريكس.

 

ونقلت القناة التلفزيونية الأرجنتينية عن مصدر من حزب الرئيس المنتخب، أن "الكتلة المختصة بالشؤون الدولية في الفريق، برئاسة وزيرة الخارجية المستقبلية ديانا موندينو، تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية اتخاذ طريق الانضمام إلى البريكس، ولكن بمشاركة غير نشطة للغاية".

 

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وتم إعلان الدعوة الموجهة إلى الأرجنتين، وكذلك مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتصبح هذه البلدان أعضاء في البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024، في قمة المنظمة في جوهانسبرج في أغسطس الماضي.

 

وبعد فوزه في الانتخابات، صرحت المرشحة لمنصب وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو، أن البلاد لن تنضم إلى هذا الاتحاد في الأول من يناير، لكنها لم تستبعد أن تقوم السلطات الجديدة بتحليل احتمالات الانضمام لاحقا إذا رأت أن في ذلك فائدة للبلاد.

 

أزمة اقتصادية حادة في الأرجنتين

وفاز السياسي اليميني خافيير ميلي، المعروف بمواقفه المتطرفة والمؤيدة لنقل سفارة بلاده إلى القدس، بالانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها الشهر الجاري.

 

وفي الوقت الذي تمر فيه الأرجنتين بأزمة اقتصادية حادة وحيث بلغ معدل التضخم أكثر من 120%، اقترح ميلي إجراءات جذرية، فهو يدعو إلى دولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية، ويرفض التعاون مع الصين والبرازيل وروسيا لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

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