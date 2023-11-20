يعارض الانضمام لبريكس ويؤيد تجارة الأعضاء، من هو خافيير ميلي الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين عكس المتوقع، حيث تمكن المرشح الليبرالي خافيير ميلي من الفوز بالانتخابات، وحصل على 55,95% من الأصوات.

الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

في حين حصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44,04% بعد فرز 86% من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

خافيير ميلي، فيتو

وقال ماسا: "واضح أن النتائج لم تكن ما أملنا به، وتحدثت مع خافيير ميلي لتهنئته، وأتمنى له التوفيق، لأنه الرئيس الذي انتخبته غالبية الأرجنتينيين للسنوات الأربع المقبلة".

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فمن هو خافيير ميلي الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين؟

من المعروف أن ميلي، هو سياسي يميني متطرف يبلغ من العمر 52 عاما ويحمل شهادة في الاقتصاد، يقترح فرض تغييرات جذرية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي في الأرجنتين.

خافيير ميلي، فيتو

وتعتبر شقيقته كارينا بمثابة يده اليمنى وأكثر المقربين منه، وهو متزوج وليس له لديه أبناء، لم يتواصل مع والديه اللذين، عاملاه بقسوة في طفولته، إلا أنهما كانا حاضرين في آخر ظهور علني كمرشح الرئاسي.



المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية في الأرجنتين

وميلي يسعى إلى إجراء تغييرات اقتصادية في الأرجنتين، وهو مؤيدا لدولرة الاقتصاد الأرجنتيني وإلغاء البنك المركزي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميلي دخل مجال السياسة منذ فترة غير بعيدة -وانضم إلى الحزب الليبرالي في عام 2019. ونال عضوية البرلمان في عام 2021، وكان يظهر بشكل دوري على شاشة التلفزيون وفي مناسبات مختلفة كخبير اقتصادي.



وبفضل موهبته الخطابية وقدراته الاستعراضية وعمله النشط على الشبكات الاجتماعية، تمكن ميلي من كسب ثقة العديد من الشباب الذين أصبحوا، وفقا لاستطلاعات الرأي، ناخبيه الرئيسيين.

الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، فيتو

وظهر ميلي في أحد الفعاليات واقفا في سيارة ويلوح بالمنشار، الأمر الذي أدى على الفور إلى ظهور موجة من الميمات على الشبكات الاجتماعية.



من هو خافيير ميلي المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية

وأوضحت تقارير أن ميلي تعمد التلويح بالمنشار فهو بالنسبة له يعتبر رمزا لكيفية وضع حد لـ "الطبقة السياسية" التي تطورت في السنوات الأخيرة في الأرجنتين، والتعامل مع أجهزة الدولة المتعثرة، وخفض الإنفاق الحكومي ومحاربة التضخم، الذي تجاوز بالفعل 100٪.

ومن بين التصرفات الغريبة خافيير ميلي هو انتقاده للبابا فرنسيس وهو أرجنتيني ويحظى باحترام كبير في البلاد، ووصفه بأنه "ممثل كل ما هو أكثر ضررا على الأرض"، ودعا أحد المقربين من ميلي إلى قطع العلاقات مع الفاتيكان.

الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، فيتو

ومن مواقفه الغريبة، تأييده للمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث قال ذات مرة: "جسدي ملكي، لماذا لا استطيع التحكم في جسدي؟. هناك الكثير من الأشخاص في الأرجنتين ينتظرون أعضاء المتبرعين، لذلك يجب البحث عن آليات السوق لحل هذه المشكلة". وهو في ذات الوقت يعارض الإجهاض ويدعو للسماح بحمل السلاح بحرية في بلد ارتفع فيه عدد الجرائم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويعتزم ميلي، التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين - الصين والبرازيل، مشيرا إلى أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين. وقال إن الأرجنتين لن تشارك في مجموعة بريكس، حيث تمت دعوتها منذ 1 يناير 2024، ولا تنوي العمل مع روسيا.

وكتب لولا: "أتمنى حظا سعيدا ونجاحا للحكومة الجديدة. الأرجنتين بلد عظيم يستحق كل احترامنا. البرازيل ستكون دائما حاضرة للعمل مع إخواننا الأرجنتينيين".

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وصوت الأرجنتينيون أمس الأحد في دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية تنافس فيها الليبرالي ميلي والوسطي ماسا، وسط توترات نادرا ما عرفت البلاد لها مثيلا منذ عودة الحكم الديمقراطي قبل أربعين عاما.

وحدد التضخم وهو من أعلى المعدلات في العالم (143% خلال عام) والفقر الذي طال 40% من السكان رغم برامج الرعاية الاجتماعية، والديون المستعصية، وتراجع قيمة العملة، معالم دورة الاقتراع التي يأمل الأرجنتينيون بأن تخرجهم من الأزمة الاقتصادية.

ووصفت وسائل الإعلام المنافس الخاسر في الانتخابات ماسا بأنه سياسي محنك تولى حقيبة الاقتصاد لمدة 16 شهرا في حكومة يسار الوسط التي نأى بنفسه عنها. وقد وعد بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وإصلاح اقتصادي تدريجي، مع الحفاظ على الرعاية الاجتماعية التي تعتبر أساسية في الأرجنتين.

أما ميلي (53 عاما)، فهو اقتصادي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، وأثار الجدل في مداخلاته التلفزيونية، ودخل المعترك السياسي قبل عامين. وتعهد هذا الليبرالي التخلص من "الطبقة الطفيلية" و"تقليم الدولة المعادية" ودولرة الاقتصاد.

الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأرجنتين

وأتى التنافس بين هذين المرشحين فيما ينتقل الأرجنتينيون "من أزمة إلى أخرى، وباتوا على شفير الانهيار النفسي"، وفق المحللة آنا إيباراغيري.

وتشهد البلاد ارتفاعا في الأسعار من شهر لآخر، وحتى من أسبوع لآخر، في حين انخفضت الأجور، بما في ذلك الحد الأدنى للرواتب، إلى 146 ألف بيزو (400 دولار).

ووصلت الإيجارات إلى مستويات باتت بعيدة عن متناول كثيرين، وتلجأ ربات الأسر إلى المقايضة للحصول على ما يحتجن إليه، على غرار ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية الحادة عام 2001.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة بوينوس آيرس في وقت سابق هذا العام، أن 68% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما مستعدون للهجرة إذا سنحت لهم الفرصة.

وفي هذا السياق قالت الناخبة إيزابيلا فرنانديز التي تبلغ من العمر (20 عاما) إنها مقتنعة و"بلا خوف" بـ"التغيير" مع ميلي، مضيفة: "هناك كثير من الغضب، ولا نرى كيف سيفعل ماسا الأمور بشكل مختلف، لأنه يحكم بالفعل".

بينما قال الناخب أليخاندرو سيكو (62 عاما): "لم يعد الناس يتحملون. وأعتقد أن أزمة اقتصادية حادة تلوح في الأفق".

وكان ماسا حقق تقدما في الدورة الأولى مع 37% من الأصوات، مقابل 30% لميلي.

ورغم حصوله على تأييد كثير من الناخبين "الغاضبين" في الدورة الأولى، لكن خطاب ميلي ورغبته في خفض الإنفاق العام في بلد يتلقى 51% من سكانه معونة اجتماعية، ونيته تسهيل شراء الأسلحة، أثارت المخاوف أيضا.

وخفف المرشح "المناهض للمؤسسة الحاكمة" من حدة خطابه بين الجولتين. وتوجه إلى الناخبين بالقول: "صوتوا بلا خوف، لأن الخوف يتسبب بالعجز، ويصب في مصلحة الوضع الراهن".

ورأى خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون أن ما "يؤثر الآن هو الرفض (لمرشح أو آخر) أكثر من الدعم" لأحدهما. وتتعرض الأرجنتين لضغوط من أجل ضبط الإنفاق وسداد قرض بقيمة 44 مليار دولار حصلت عليه عام 2018 من صندوق النقد الدولي، بسبب التراجع الحاد في احتياطات النقد الأجنبي.

وتعتبر الأرجنتين من أكثر الاقتصادات في العالم صعوبة والتي تواجه تحديات كبيرة، جراء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد وزيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو.

ويعول أي مرشح أو سياسي في الأرجنتين على إنهاء أو التصدي لأزمة التضخم الكبيرة التي تعصف في البلاد وتحسين ظروف المعيشة في كسب ثقة الناس ودعمهم.

والأرجنتين هي دولة في قارة أمريكا الشمالية، وترتفع فيها معدلات الفقر بصورة كبيرة خاصة خلال السنوات الماضية.