أمال ماهر تثير الجدل بعد شائعات زواجها من رجل أعمال إماراتي (فيديو)

مازال اسم الفنانة أمال ماهر، يسيطر على مؤشرات البحث على موقع “جوجل”، وذلك بعدما انتشرت الكثير من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفيد زواجها من رجل أعمال إماراتي، وهو ما جعلها حديث الجمهور.

“أنا الحب”

في هذا السياق، أثارت أمال ماهر الجدل، في الساعات الماضية، بنشر فيديو عبر حسابها علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، توثق فيه جلسة تصوير داخل أحد المنازل وذلك على أنغام “أنا الحب”، حيث علقت عليه بقولها “أنا الحب”.

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رجل أعمال إماراتي

عقب نشر هذا الفيديو، ربط الجمهور منشورات زواجها من رجل أعمال إماراتي بجلسة التصوير، حيث قال أحد المتابعين علي “فيس بوك”:"شكلها هتعملها وتتجوز فعلًا"، ورد آخر بقوله:"مش عاوزينك تشوقينا أكتر من كدة يا أمال".

“التضامن مع فلسطين”

على الجانب الآخر، كانت عبرت الفنانة آمال ماهر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني بشكل متواصل على قطاع غزة.

ونشرت آمال ماهر مقطع فيديو لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وعلقت قائلة: اللهم الطف بعبادك في فلسطين".

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني وجه مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي، وكتب الصفحة الرسمية على فيسبوك: تلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تهديدًا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن الطواقم الطبية.